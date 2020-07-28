Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı!

Trabzonspor 2020-21 sezonunda giyeceği çubuklu formayı sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla tanıttı. Bordo-mavili takım paylaşıma, "Hepimizin bir hayali var... Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil... Sevdiklerin yanında olduktan sonra... Hayaldir gerçek olan... Sen yeter ki... Hayal etmeyi bil. 2020-21 Sezonu çubuklu formamız çok yakında tüm TS Club'larda!" notunu düştü.



İşte Trabzonspor'un yeni sezon giyeceği çubuklu forması...