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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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tamam

Mehmet Özcan tamam

, birçok kulübün peşinde olduğu 'un yıldızı 'ı kadroya katmaya çok yakın.

, birçok kulübün peşinde olduğu 'un yıldızı 'ı kadroya katmaya çok yakın. Bordo-mavililer, Es Es'li yöneticilerle prensip anlaşmasına vardı. 21 yaşındaki defansif orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmeler sonucunda taraflar söz kesti. 1. Lig'den düşen ile 'de sezon sona erdikten sonra son kez masaya oturulması ve transferin resmen noktalanması bekleniyor. Mehmet, bu sezon ligde 30 maçta sahaya çıkarken 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.

  1. 18.7.2020
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