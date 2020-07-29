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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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İşte 2021 model Fırtına

İşte 2021 model Fırtına

, sosyal medyadan 2020-21 sezonunda giyeceği yeni formasını tanıttı.

, sosyal medyadan 2020-21 sezonunda giyeceği yeni formasını tanıttı. Kulübün, tanıtımda engelli kızı için yatak örtüsü tasarlayan bir babanın hikayesini işlemesi taraftarları duygulandırdı. İzleyenlere duygusal anlar yaşatan video, kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. ekibi, geçen yıl milyonların izlediği 'keşanlı forma' tanıtımında olduğu gibi yine bir video ile forma tanıtımı yaparken, şu ifadelere yer verdi: "Hepimizin bir hayali var... Ve hiçbir hayal ulaşılmaz değil... Sevdiklerin yanında olduktan sonra... Hayaldir gerçek olan... Sen yeter ki... Hayal etmeyi bil." Öte yandan bordo-mavili kulüp, tanıtımı yapılan çubuklu formanın çok yakında mağazalarda satışa çıkacağını duyurdu. Trabzonspor, bugünkü finalde bu formayı giyecek.
  1. 29.7.2020
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