Çimşir ile 30 puan

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan Trabzonspor'un, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yenilmezlik serileri de son buldu. Bordo-mavili takım, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta göreve getirilen 41 yaşındaki teknik adam ile ligde 193 gün sonra ilk yenilgisini aldı. Karadeniz ekibi, Çimşir yönetiminde 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılarak 30 puan topladı.

16 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Karadeniz devinin ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi de Yukatel Denizlispor maçıyla sona erdi. Ligin 15. haftasında sahasında Denizlispor'a 2-1 mağlup olduktan sonra 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik alan Trabzonspor, yine Ege temsilcisi karşısında kaybederek seriyi sürdüremedi.