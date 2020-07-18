Çimşir ile 30 puan - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Çimşir ile 30 puan

Çimşir ile 30 puan

 Lig'de 'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan 'un, ile yenilmezlik serileri de son buldu.

Lig'de 'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan 'un, ile yenilmezlik serileri de son buldu. Bordo-mavili takım, ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta göreve getirilen 41 yaşındaki teknik adam ile ligde 193 gün sonra ilk yenilgisini aldı. ekibi, Çimşir yönetiminde 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılarak 30 puan topladı.

16 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Karadeniz devinin ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi de Yukatel Denizlispor maçıyla sona erdi. Ligin 15. haftasında sahasında Denizlispor'a 2-1 mağlup olduktan sonra 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik alan Trabzonspor, yine Ege temsilcisi karşısında kaybederek seriyi sürdüremedi.

  1. 18.7.2020
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