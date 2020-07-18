Çimşir ile 30 puan
Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan Trabzonspor'un, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yenilmezlik serileri de son buldu.
Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan Trabzonspor'un, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yenilmezlik serileri de son buldu. Bordo-mavili takım, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta göreve getirilen 41 yaşındaki teknik adam ile ligde 193 gün sonra ilk yenilgisini aldı. Karadeniz ekibi, Çimşir yönetiminde 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılarak 30 puan topladı.
16 MAÇLIK SERİ BİTTİ
Karadeniz devinin ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi de Yukatel Denizlispor maçıyla sona erdi. Ligin 15. haftasında sahasında Denizlispor'a 2-1 mağlup olduktan sonra 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik alan Trabzonspor, yine Ege temsilcisi karşısında kaybederek seriyi sürdüremedi.
- 18.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çimşir ile 30 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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