Trabzonspor'dan Türkiye Kupası paylaşımı! "Kupa bizim gelecek bizim" - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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'dan paylaşımı! "Kupa bizim gelecek bizim"

Trabzonspor'dan Türkiye Kupası paylaşımı! "Kupa bizim gelecek bizim"

, Ziraat 'nı, 'u 2-0 devirerek müzesine götürmeye hak kazanırken, sosyal medyadan flaş bir paylaşım geldi. Bordo mavililer, "Kupa bizim, gelecek bizim!" dedi.

Ziraat Final maçında , Akdeniz temsilcisi ile karşı karşıya geldi.

Antrenör Eddie Newton yönetiminde oldukça başarılı bir performans sergileyen bordo mavililer, zorlu rakibini Abdülkadir Ömür ve Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu skorla Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu ve müzesine bir kupa daha götürdü.

MAÇ BİTTİ PAYLAŞIM GELDİ
Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazanılan kupaya atıfta bulunurken, "Kupa bizim, gelecek bizim!" dedi.

İşte o görsel;

  1. 29.07.2020
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