Trabzonspor'dan Türkiye Kupası paylaşımı! "Kupa bizim gelecek bizim"
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı, Alanyaspor'u 2-0 devirerek müzesine götürmeye hak kazanırken, sosyal medyadan flaş bir paylaşım geldi. Bordo mavililer, "Kupa bizim, gelecek bizim!" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Trabzonspor, Akdeniz temsilcisi Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Antrenör Eddie Newton yönetiminde oldukça başarılı bir performans sergileyen bordo mavililer, zorlu rakibini Abdülkadir Ömür ve Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu skorla Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu ve müzesine bir kupa daha götürdü.
MAÇ BİTTİ PAYLAŞIM GELDİ
Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazanılan kupaya atıfta bulunurken, "Kupa bizim, gelecek bizim!" dedi.
İşte o görsel;
- 29.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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