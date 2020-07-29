Trabzonspor'dan Türkiye Kupası paylaşımı! "Kupa bizim gelecek bizim"

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Trabzonspor, Akdeniz temsilcisi Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Antrenör Eddie Newton yönetiminde oldukça başarılı bir performans sergileyen bordo mavililer, zorlu rakibini Abdülkadir Ömür ve Sörloth'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu skorla Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu ve müzesine bir kupa daha götürdü.

MAÇ BİTTİ PAYLAŞIM GELDİ

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazanılan kupaya atıfta bulunurken, "Kupa bizim, gelecek bizim!" dedi.

İşte o görsel;