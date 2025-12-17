Galatasaray'dan Salih Özcan operasyonu! Torreira'ya alternatif olacak

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Şampiyonluk yarışının kızışması ile birlikte devre arası için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündeme gelen mevkilerden biri orta sahaydı. Torreira'ya alternatif bulmak isteyen sarı-kırmızılılar, gündemine A Milli Takım'dan Salih Özcan'ı aldı.

Borussia Dortmund'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu ile temasa geçen Aslan, olumlu yanıt almasının ardından Alman ekibi ile masaya oturmak üzere hazırlıklarına başladı.