Galatasaray'dan Salih Özcan operasyonu! Torreira'ya alternatif olacak

Devre arasında orta sahaya takviye planlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Salih Özcan için harekete geçtiği ve milli futbolcunun da sözleşmesinin bitimine 6 ay kala kulübü Borusiia Dortmund'dan kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri

Şampiyonluk yarışının kızışması ile birlikte devre arası için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündeme gelen mevkilerden biri orta sahaydı. Torreira'ya alternatif bulmak isteyen sarı-kırmızılılar, gündemine A Milli Takım'dan Salih Özcan'ı aldı.

Borussia Dortmund'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu ile temasa geçen Aslan, olumlu yanıt almasının ardından Alman ekibi ile masaya oturmak üzere hazırlıklarına başladı.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, sözleşmesi 6 ay sonra bitecek olan Salih Özcan'ın transferini 2-2.5 milyon euro'ya bitirmeyi hedefliyor. Milli futbolcunun özellikle Torreira ve Lemina'nın olmadığı senaryolarda Okan Buruk'un elini rahatlatması bekleniyor.

Haberde ayrıca transferin Bundesliga temsilcisine bağlı olacağı ifade edildi. Milli futbolcunun, sarı-kırmızılılarda oynama fırsatını değerlendirmek istediği ve kulübünden de anlayış gösterilmesini isteyeceği belirtildi. Dortmund'ta bu sezon 3 maçta sadece 20 dakika forma giyen Salih Özcan'a Köln'ün de ilgi duyduğu aktarıldı.

