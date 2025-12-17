CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Santiago Gimenez için ameliyat kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi

Santiago Gimenez için ameliyat kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ara transfer dönemi için listesinin üst sıralarına yazdığı Santiago Gimenez'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, yıldız oyuncunun ameliyat olacağını ve buna bağlı olarak en az 2 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 13:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Santiago Gimenez için ameliyat kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi

Devre arasında golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, karşı karşıya geldikleri Santiago Gimenez transferi ile ilgili kötü bir haber aldı. Di Marzio'nun haberine göre, 28 Ekim tarihinde oynanan Atalanta maçının ardından ayak bileğinden sakatlık geçiren ve o maçtan itibaren sakatlığı süren Meksikalı oyuncu, yaşadığı problemleri tam olarak aşamadı.

AMELİYAT OLACAK

24 yaşındaki oyuncu, 16 Aralık Salı günü Hollanda'da yapılan görüşme sonrası ameliyat olmaya karar verdi. Gimenez'in en iyi ihtimalle en az iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon Milan formasıyla 11 maçta süre alan Gimenez, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...

Şampiyonluk oranları güncellendi!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
TBMM Başkanı Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci
Duran için flaş iddia: Onun tek amacı...
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan milli yıldıza kanca! G.Saray'dan milli yıldıza kanca! 12:48
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 12:15
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? 12:00
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ayrıntıları! Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ayrıntıları! 10:55
Duran için flaş iddia: Onun tek amacı... Duran için flaş iddia: Onun tek amacı... 10:53
NBA Cup’ta şampiyon NY Knicks! NBA Cup’ta şampiyon NY Knicks! 10:01
Daha Eski
Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları! Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları! 10:00
G.Saray'dan gençlik harekatı! G.Saray'dan gençlik harekatı! 09:51
G.Saray'dan Yusuf Demir kararı! G.Saray'dan Yusuf Demir kararı! 09:21
Livakovic için teklif sunuldu! Livakovic için teklif sunuldu! 09:07
Barcelona son 16 biletini aldı! Barcelona son 16 biletini aldı! 01:22
Barcelona son 16 biletini aldı! Barcelona son 16 biletini aldı! 01:21