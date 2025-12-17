Santiago Gimenez için ameliyat kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi

Devre arasında golcü transferi yapmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, karşı karşıya geldikleri Santiago Gimenez transferi ile ilgili kötü bir haber aldı. Di Marzio'nun haberine göre, 28 Ekim tarihinde oynanan Atalanta maçının ardından ayak bileğinden sakatlık geçiren ve o maçtan itibaren sakatlığı süren Meksikalı oyuncu, yaşadığı problemleri tam olarak aşamadı.

AMELİYAT OLACAK

24 yaşındaki oyuncu, 16 Aralık Salı günü Hollanda'da yapılan görüşme sonrası ameliyat olmaya karar verdi. Gimenez'in en iyi ihtimalle en az iki ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon Milan formasıyla 11 maçta süre alan Gimenez, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...