CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Albacete-Celta Vigo maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İspanya Kral Kupası

Albacete-Celta Vigo maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan, Albacete-Celta Vigo maçıyla devam ediyor. İspanya 2. Lig'inde 14. sırada yer alan ev sahibi ekip, kupa yolunda finale kadar yükselerek iddiasını kanıtlama çabasında. Celta Vigo ise La Liga'da yerleştiği 8. sıradan kupa yarışlarına dahil oluyor. Son 2 maçında Real Madrid ve Athletic Bilbao karşısında aldığı galibiyetlerle moral depolayan Claudio Giraldez'in öğrencileri, şampiyonluk yarışına 3 puanla başlamak istiyor. Peki Albacete-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 13:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Albacete-Celta Vigo maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İspanya Kral Kupası

Albacete-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Albacete, Kral Kupası son 32 turunda Celta Vigo'yu konuk ediyor. Bu sezon yer aldığı 2. Lig'de istediği başarıyı henüz yakalayamayan ev sahibi ekip, kupa hasretini dindirmek için ilk adımı La Liga'nın güçlü ismi karşısında atmak için sahaya çıkacak. Celta Vigo ise La Liga'da 22 puanla yer aldığı 8. sıradan ilk 5'e yükselme mücadelesi verirken bir yandan da Kral Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor. İşte Albacete-Celta Vigo maçının detayları...

Albacete-Celta Vigo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Albacete-Celta Vigo maçı, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Carlos Belmonte Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Albacete-Celta Vigo MAÇI HANGİ KANALDA?

Albacete-Celta Vigo maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a Zaniolo piyangosu!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
TBMM Başkanı Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci
G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Albacete-Celta Vigo Albacete-Celta Vigo 13:51
PSG-Flamengo maçı canlı yayın bilgileri! PSG-Flamengo maçı canlı yayın bilgileri! 13:24
Kupada VAR hakemleri belli oldu! Kupada VAR hakemleri belli oldu! 13:20
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! G.Saray'a Zaniolo piyangosu! 13:14
F.Bahçe ve G.Saray'a şok! Gimenez... F.Bahçe ve G.Saray'a şok! Gimenez... 13:13
G.Saray'dan milli yıldıza kanca! G.Saray'dan milli yıldıza kanca! 12:48
Daha Eski
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 12:15
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? 12:00
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ayrıntıları! Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ayrıntıları! 10:55
Duran için flaş iddia: Onun tek amacı... Duran için flaş iddia: Onun tek amacı... 10:53
NBA Cup’ta şampiyon NY Knicks! NBA Cup’ta şampiyon NY Knicks! 10:01
Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları! Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları! 10:00