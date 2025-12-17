Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
