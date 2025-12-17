CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları devam etti

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 14:14
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

REKLAM - İdefix
F.Bahçe ve G.Saray'a şok! Gimenez...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
TBMM Başkanı Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci
G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Albacete-Celta Vigo Albacete-Celta Vigo 13:51
PSG-Flamengo maçı canlı yayın bilgileri! PSG-Flamengo maçı canlı yayın bilgileri! 13:24
Kupada VAR hakemleri belli oldu! Kupada VAR hakemleri belli oldu! 13:20
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! G.Saray'a Zaniolo piyangosu! 13:14
F.Bahçe ve G.Saray'a şok! Gimenez... F.Bahçe ve G.Saray'a şok! Gimenez... 13:13
G.Saray'dan milli yıldıza kanca! G.Saray'dan milli yıldıza kanca! 12:48
Daha Eski
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 12:15
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? 12:00
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ayrıntıları! Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ayrıntıları! 10:55
Duran için flaş iddia: Onun tek amacı... Duran için flaş iddia: Onun tek amacı... 10:53
NBA Cup’ta şampiyon NY Knicks! NBA Cup’ta şampiyon NY Knicks! 10:01
Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları! Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları! 10:00