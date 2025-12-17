CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Udinese kararını verdi

Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Udinese kararını verdi

Sezon başında Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, gösterdiği performansla İtalyan ekibinde vazgeçilmez isimlerden biri oldu. Serie A temsilcisinin 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini almaya karar vermesinin ardından sarı-kırmızılılara yapacağı ödeme için iki seçenek masaya yatırıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 13:14
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Udinese kararını verdi

Okan Buruk yönetiminde devre arasındaki transfer sezonuna hazırlanan Galatasaray'da, takıma eklenecek isimler kadar, gönderilecek isimlerin de listesi oluşmaya başladı. Gönderilmesi beklenen oyunculardan bonservis bedeli elde etmek isteyen Cimbom'a, İtalya'dan sevindirici bir haber geldi.

Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Udinese kararını verdi

Sezon başında Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonlu kiralık olarak gönderilen Nicolo Zaniolo, Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak geçirdiği zamanların ardından Udinese'de formunu tekrar yakaladı. Udine şehrinin sevgisini kazanan 26 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla transfer olabilir.

Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Udinese kararını verdi

Tutto Sport'un haberine göre Udinese, Zaniolo'yu bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transferde iki seçeneği olan İtalyan kulübü, ya 10 milyon euro karşılığında oyuncuyu tamamen satın alacak ya da Ya da 5 milyon euro ödeyip, ilerideki olası satıştan %50 payı Galatasaray'a bırakacak.

Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Udinese kararını verdi

Haberde, Zaniolo'nun İtalya'ya kalıcı olarak transferinin neredeyse kesin olduğu ve Udinese yönetiminin kararını önümüzdeki haftalarda netleştireceği aktarıldı. İtalya A Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun da Zaniolo'nun performansından memnun olduğu ve milli takımın geniş kadrosunda kendisine yer bulabileceği ifade edildi.

Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Udinese kararını verdi

Bu sezon Udinese ile 19 maçta görev alan Zaniolo, 1063 dakika süre bulduğu İtalyan ekibine 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. İtalyan oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Udinese kararını verdi

İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...

F.Bahçe ve G.Saray'a şok! Gimenez...
REKLAM - İdefix
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
TBMM Başkanı Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip!
Şampiyonluk oranları güncellendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan milli yıldıza kanca! G.Saray'dan milli yıldıza kanca! 12:48
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 12:15
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? 12:00
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ayrıntıları! Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ayrıntıları! 10:55
Duran için flaş iddia: Onun tek amacı... Duran için flaş iddia: Onun tek amacı... 10:53
NBA Cup’ta şampiyon NY Knicks! NBA Cup’ta şampiyon NY Knicks! 10:01
Daha Eski
Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları! Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları! 10:00
G.Saray'dan gençlik harekatı! G.Saray'dan gençlik harekatı! 09:51
G.Saray'dan Yusuf Demir kararı! G.Saray'dan Yusuf Demir kararı! 09:21
Livakovic için teklif sunuldu! Livakovic için teklif sunuldu! 09:07
Barcelona son 16 biletini aldı! Barcelona son 16 biletini aldı! 01:22
Barcelona son 16 biletini aldı! Barcelona son 16 biletini aldı! 01:21