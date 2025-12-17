PSG-Flamengo maçı izle: Hangi kanalda? Saat kaçta? FIFA Kıtalararası Kupa Finali

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
PSG, Kıtalararası Kupa final maçında Flamengo'yu konuk ediyor. Kıtalararası Kupa finalinde ilk kez yer alan Paris Saint-Germain, Katar'daki Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynanacak şampiyonluk maçında kupa için mücadele edecek. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Fransa temsilcisi maça doğrudan katılma hakkı kazanırken Brezilyalı ekip ise Pyramids karşısında aldığı galibiyetle Challenger Cup'ı kaldırdı ve finale yükseldi. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın yayın biglileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte PSG-Flamengo maçının tüm ayrıntıları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 13:24
PSG-Flamengo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kıtalararası Kupa'da final heyecanı yaşanıyor. Fransa takımı PSG ile Brezilyalı rakibi Flamengo, kupayı kaldıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Ligue 1'de bu sezon deplasmanda Marsilya ve Monaco yenilgileri dışında mağlubiyeti bulunmayan Paris-Saint Germain, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası grup aşamasında Batafogo'ya 1-0 yenilmesinin ardından ikinci kez bir Brezilya kulübüyle karşılaşacak. Flamengo ise 1981'de Tokyo'da Liverpool'u 3-0 yenerek kazandıkları ilk Intercontinental Cup şampiyonluğunun ardından, ikinci şampiyonluklarına bir galibiyet uzaklıktalar. PSG-Flamengo maçının canlı yayın bilgilerini sizler için derledik.

PSG-FLAMENGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG-Flamengo maçı, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Ahmad bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

PSG-FLAMENGO MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG-Flamengo maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada ABD Futbol Federasyonu'ndan hakem Ismail Elfath düdük çalacak. Hakem yardımcılıklarını ise Corey Parker ve Kyle Atkins üstlenecek.

PSG-FLAMENGO MUHTEMEL 11'LER

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Beraldo, Marquinhos, Mendes; Vitinha; Neves, Kang-in; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Pereira, Lucas; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Everton; Plata

