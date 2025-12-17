Racing Santander-Villarreal maçı izle | Canlı yayın saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Racing Santander-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Racing Santander, La Liga'nın 3.sü Villarreal ile Kral Kupası'nın ilk maçı için karşı karşıya geliyor. Son mağlubiyetini Las Palmas'a almasının ardından yenilmezlik serisini 5 maçtır sürdüren ev sahibi takım, ligde gösterdiği başarılı performansı kupa maçlarına taşımayı hedefliyor. Villarreal ise La Liga'daki 6 maçlık galibiyet serisiyle 3. sıraya yükseldi. Zirve yarışı ortaklığının yanı sıra Kral Kupası'na da gözünü diken konuk takım, organizasyona 3 puanla başlama hedefinde. Peki Racing Santander-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Racing Santander-Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Racing Santander-Villarreal maçı, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. El Sardinero Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Racing Santander-Villarreal MAÇI HANGİ KANALDA?

Racing Santander-Villarreal maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.