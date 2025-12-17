CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Racing Santander-Villarreal maçı izle | Canlı yayın saat kaçta, hangi kanalda?

Racing Santander-Villarreal maçı izle | Canlı yayın saat kaçta, hangi kanalda?

Racing Santander, İspanya Kral Kupası'nda Villarreal'i konuk ediyor. En yakın rakibine 4 puan fark atarak 36 puanla 2. Lig'in zirvesine yerleşen ev sahibi takım, La Liga ekibi karşısında sürpriz bir galibiyetle hem sezondaki iddiasını sürdürmek hem de evine yeni bir kupa götürmek istiyor. Villarreal ise sezon başından bu yana gösterdiği performansla göz dolduruyor. 35 puanla yerleştiği 3. sıradaki yerini koruma mücadelesi veren Marcelino'nun ekibi, Kral Kupası'nda da başarı hedefliyor. İşte Racing Santander-Villarreal maçı detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 14:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Racing Santander-Villarreal maçı izle | Canlı yayın saat kaçta, hangi kanalda?

Racing Santander-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Racing Santander, La Liga'nın 3.sü Villarreal ile Kral Kupası'nın ilk maçı için karşı karşıya geliyor. Son mağlubiyetini Las Palmas'a almasının ardından yenilmezlik serisini 5 maçtır sürdüren ev sahibi takım, ligde gösterdiği başarılı performansı kupa maçlarına taşımayı hedefliyor. Villarreal ise La Liga'daki 6 maçlık galibiyet serisiyle 3. sıraya yükseldi. Zirve yarışı ortaklığının yanı sıra Kral Kupası'na da gözünü diken konuk takım, organizasyona 3 puanla başlama hedefinde. Peki Racing Santander-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Racing Santander-Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Racing Santander-Villarreal maçı, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. El Sardinero Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Racing Santander-Villarreal MAÇI HANGİ KANALDA?

Racing Santander-Villarreal maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - İdefix
F.Bahçe ve G.Saray'a şok! Gimenez...
DİĞER
Fenerbahçe’den Hollanda çıkarması! 2 aday belirlendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci
G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
Mourinho F.Bahçe'den eski öğrencisine talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Albacete-Celta Vigo Albacete-Celta Vigo 13:51
PSG-Flamengo maçı canlı yayın bilgileri! PSG-Flamengo maçı canlı yayın bilgileri! 13:24
Kupada VAR hakemleri belli oldu! Kupada VAR hakemleri belli oldu! 13:20
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! G.Saray'a Zaniolo piyangosu! 13:14
F.Bahçe ve G.Saray'a şok! Gimenez... F.Bahçe ve G.Saray'a şok! Gimenez... 13:13
G.Saray'dan milli yıldıza kanca! G.Saray'dan milli yıldıza kanca! 12:48
Daha Eski
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 12:15
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? 12:00
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ayrıntıları! Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçı ayrıntıları! 10:55
Duran için flaş iddia: Onun tek amacı... Duran için flaş iddia: Onun tek amacı... 10:53
NBA Cup’ta şampiyon NY Knicks! NBA Cup’ta şampiyon NY Knicks! 10:01
Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları! Trabzonspor-Alanyaspor maçı detayları! 10:00