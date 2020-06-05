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05 Haziran 2020, Cuma
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İdmana devam

İdmana devam

temsilcisi, karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlerden kaçmadı.

temsilcisi, karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlerden kaçmadı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki çalışmada ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas idmanı yapan Trabzonsporlu oyuncuların antrenmanı çift kale maçla sona erdi.
  1. 5.6.2020
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