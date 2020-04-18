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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Sörloth için resmi açıklaması! ve ...

Sörloth için resmi transfer açıklaması! Real Madrid ve Sevilla...

'un Norveçli starı için resmi açıklaması geldi... Yıldız ismin menajeri Morten Wivestad, İspanyol basınına yaptığı konuşmada Alexander Sörloth için önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Sörloth için resmi teklifte bulundu mu? İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'a geldiği günden bu yana Süper Lig'de adeta tozu dumana katan ve bordo mavilileri zirveye taşıyan , adını dünya devlerinin listesine yazdırmayı başarmıştı.

Trabzonspor formasıyla şimdiye dek 30 müsabakada rol alan ve 19 gol 8 asistle oynayan Sörloth için , Napoli, Bayern Münih, gibi kulüplerin devreye girdiği aktarılmıştı.

Konu ile ilgili Alexander Sörloth'un menajeri Morten Wivestad, Mundo Deportivo'ya röportaj verirken, merak edilen o soruya cevap verdi.

RESMİ TEKLİF GELDİ Mİ?

Norveçli menajer yaptığı açıklamada, "Alex'e büyük bir ilgi var, bu doğru. Ancak şimdilik, Real Madrid ve Sevilla'dan resmi teklif gelmedi." dedi.

"6 MİLYONLUK SEÇENEK KAÇINILMAZ"

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, Sörltoh'un halan Crytal Palace'in sözleşmeli futbolcusu olduğu ancak Trabzonspor'un sezon başında ekonomik bir anlaşma yaparak 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu koyduğu ve bu miktarı ödemesinin kaçınılmaz olacağı aktarıldı.

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  1. 18.04.2020
  2. Güncelleme: 18.04.2020 14:53
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