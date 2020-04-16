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Trabzonspor'un gözdesinden transfere yeşil ışık

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşarak Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Trabzonspor, uzun süredir takip ettiği yıldız futbolcudan müjdeli haberi aldı. Açıklamalarda bulunan futbolcu, Trabzonspor ile görüştüklerini ve yeniden masaya oturabileceklerini iletti.

16 Nisan 2020 Perşembe 18:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





