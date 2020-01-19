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19 Ocak 2020, Pazar
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'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Kupada Denizlispor’u mağlup eden bordo-mavili ekip ’e de 3 puanla başlamak istiyor. Hedef mutlu sona ulaşmak. ise 4 eksikle gittiği Trabzon deplasmanından 3 puan çıkarma amacında. İşte her iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Denizlispor'u mağlup ederek moral bulan , 'de ikinci yarının ilk maçında bugün sahasında 'yı konuk edecek. Bordo-mavililer, kazanıp ikinci yarıya 3 puanla start vermek istiyor. Kritik maç öncesi Kasımpaşa devre arasında yaptığı yeni transferlerle dikkat çekerken, Fırtına da orta sahasını 'den kiraladığı Badou Ndiaye ile güçlendirdi. ekibinde sakat oyuncuların büyük kısmı ise iyileşti.

MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Yusuf, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth.

KASIMPAŞA: , Doğucan, Fernandes, Brecka, , ,Tarkan, Quaresma, Hajradınovıc, Koıta, Thiam.

İLK 11 DEĞİŞİYOR
Bir süredir takımdan ayrı çalışan Novak, Uğurcan Çakır, ve Sturridge, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in görev vermesi durumunda Kasımpaşa karşısında forma giyebilecek. Kupada bu oyuncuları riske etmeyen Çimşir'in kalede bugün yeniden Uğurcan'a, solbekte Kamil'in yerine Novak'a ve sağ açıkta Parmak'ın yerine Yusuf Sarı'ya formayı vermesi bekleniyor. Sturridge yedek soyunacak. Tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz ise kadroda yer almıyor.

4 FUTBOLCU SARI IŞIKTA
Fırtına'da Kasımpaşa ile oynanacak olan maç öncesi 4 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Obi Mikel, Majid Hosseini, Nwakaeme ve Gaston Campi bugünkü karşılaşmada da sarı kart görürlerse gelecek hafta ligde oynanacak olan Malatyaspor maçında forma giyemeyecekler.

PAŞA İLE 22. RANDEVU
Trabzonspor, Kasımpaşa ile Süper Lig tarihinde 21 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalardan Karadeniz ekibi 9 kez galip ayrılırken, 5 maçta 3 puana uzanan taraf Kasımpaşa oldu. 7 mücadele ise beraberlikle noktalandı. Ligin ilk yarısında Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona ermiş, puanlar paylaşılmıştı.

KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK VAR
Konuk ekipte sakatlıkları süren Pavelka ile Yusuf Erdoğan forma giyemeyecek. Tedavileri süren Ramazan ile Sadiku'nun da oynaması beklenmiyor. Kasımpaşa ligin ilk yarısını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 15. sırada tamamlamıştı.

  1. 19.1.2020
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