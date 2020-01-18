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18 Ocak 2020, Cumartesi
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'da!

Berk Çetin Kasımpaşa'da!

ekiplerinden 'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu 'i kadrosuna kattığını açıkladı.

kulübünden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen 'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu , Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

  1. 18.01.2020
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