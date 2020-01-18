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Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer! Henüz 16 yaşında...
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor... A takım için bir çok isimle görüşmelere devam eden ve son olarak Simon Falette'ye imzayı attıran sarı lacivertliler, bu kez sürpriz bir ismi kadrosuna dahil etti. Yetenekleriyle kendinden sıkça söz ettiren Buca Belediyesporlu genç yetenek, artık sarı lacivertli formayı giyecek! İşte detaylar...
18 Ocak 2020 Cumartesi 16:31
Güncelleme: 18.01.2020 17:12
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Fenerbahçe, bir yandan A takıma dahil edilecek isimleri belirlerken, bir yandan da sessiz sedasız geleceğin takımını oluşturuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı lacivertliler, gelecek sezonlarda A Takımda görev alması için Anadolu'nun bir çok yerinden takip ettiği isimleri altyapısına kazandırıyor.
Yönetimin daha önce Altınordu'dan görev alan Serhat Pekmezci'yi altyapıya getirmesinin ardından scoutinge büyük önem verdiği kaydedilmişti. Oyuncu havuzunu genişletmek için Pekmezci'ye tam yetki veren sarı lacivertlilerde bu kez kadroya yeni bir isim dahil oldu.
Pekmezci, Haziran 2019'da verdiği röportajda altyapı ve oyuncu havuzu ile ilgili konuşurken, "120'ye yakın transfer edilecek boyutta bir havuzumuz var. Fenerbahçe ve Türk futbolu adına çok umutluyum. Bir yandan da Avrupa'da neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Elde ettiğimiz verileri çok doğru bir şekilde işlememiz gerekiyor. Fenerbahçe'ye özel bir yazılım yapacağız. Pratik bir model yapacağız. Altyapıdan Çağlar ve Cengiz gibi oyuncular çıkarmak gurur duyulan bir şey ama altyapı sabır gerektirir" demişti.
SIRA 16'LIK YETENEKTE
Altyapıya büyük önem veren Fenerbahçe'de bu kez rota geleceğin kalecisine çevrildi. Sarı lacivertliler, yeni transferine resmen imzayı attırdı... Bu isim, İzmir Amatör Lig ekiplerinden Buca Belediyespor'da forma giyen 16 yaşındaki Ömer Türker oldu.