Fenerbahçe'de dikkat çeken transfer! Henüz 16 yaşında...

Pekmezci, Haziran 2019'da verdiği röportajda altyapı ve oyuncu havuzu ile ilgili konuşurken, "120'ye yakın transfer edilecek boyutta bir havuzumuz var. Fenerbahçe ve Türk futbolu adına çok umutluyum. Bir yandan da Avrupa'da neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Elde ettiğimiz verileri çok doğru bir şekilde işlememiz gerekiyor. Fenerbahçe'ye özel bir yazılım yapacağız. Pratik bir model yapacağız. Altyapıdan Çağlar ve Cengiz gibi oyuncular çıkarmak gurur duyulan bir şey ama altyapı sabır gerektirir" demişti.