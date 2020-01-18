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Fenerbahçe'de Gaziantep maçı öncesi alarm! Emre ve Muriç...
Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlayarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefleyen sarı-lacivertli takım, maça galibiyet parolasıyla çıkacak. Gaziantep ekibi ise rakibinden puan ya da puanlar almak istiyor. İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler, sakatların son durumu ve istatistikler...
18 Ocak 2020 Cumartesi 15:30
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
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Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. 24 puanlı Gaziantep ekibinin rakibi Fenerbahçe ise geride kalan haftalarda 31 puan topladı.
GAZİANTEP FK'DA SAKATLARIN SON DURUMU
Gaziantep ekibinde bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Mehmet Erdem Uğurlu ile Furkan Soyalp'ın tedavilerinin tamamlandığı ve sakatlıktan çıktığı öğrenilirken, Fenerbahçe maçında teknik heyetin görev vermesi halinde kadroda yer alabilecekleri bildirildi. Öte yandan sakatlıkları süren Abdul Aziz Tetteh ve Muğdat Çelik'ten ise bu haftada da yararlanılamayacak.
FENERBAHÇE'DE SAKATLARIN SON DURUMU
Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile VictorMoses mücadelede forma giyemeyecekken Adil Rami, MihaZajc ile henüz lisansı çıkmayan SimonFalette maç kadrosuna alınmadı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaHes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Deniz Türüç'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.
EMRE VE MURİÇ KART SINIRINDA
Öte yandan Fenerbahçe'de iki futbolcu MedipolBaşakşehir maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muriqi, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta MedipolBaşakşehir maçında forma giyemeyecek.