Sessiz prova - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Sessiz prova

Sessiz prova

Sessiz prova

dün ilk maçına çıkarken genelde genç isimlere şans verdi. Yeni de ilk kez forma giydi

'in ikinci yarısına yönetiminde Belek'te hazırlanan ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi ile 0-0 berabere kaldı. Karadeniz devinin, ekibi 'den sezon sonuna kadar kiraladığı yeni transferi de ilk 11'de sahaya çıktı. 'dan sonra göreve getirilen yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir de takımın başında ilk kez sahaya çıktı.

BAŞKANLAR YAN YANA

Çimşir ilk yarıda tecrübeli futbolcular ve gençlerle karma bir takım sahaya sürerken, ikinci devrede genelde gençleri tercih etti. İki takım da maç boyunca eline geçirdiği fırsatları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. Karşılaşmayı iki takımın başkanları Ahmet Ağaoğlu ve da birlikte izledi. Bordomavili takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın Arnavutluk takımı Partizan Tiran ile karşı karşıya gelecek.

NASIL OYNADILAR?

Erce: 'nın etkili olduğu birçok pozisyonda kritik kurtarışlar yapan Erce, takımını ayakta tutan isimlerin başında geldi. Özellikle ilk yarıda Bursa'nın Recep ile yakaladığı pozisyonda topu harika bir kurtarışla 90'dan çıkardı.

Onazi: Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre futboldan ayrı kalan Nijeryalı futbolcu, yavaş yavaş tempo artırıyor. Fiziksel olarak eksikliklerini gidermeye başlayan Onazi, Bursa maçının iyileri arasındaydı. Oldukça istekli bir sergiledi.

Fıratcan: Sezon başında Eskişehirspor'dan alınan 20 yaşındaki sol kanat sezonun ilk yarısında bulduğu şansları iyi değerlendirememişti. Kampta kendisini göstermesi gereken Fıratcan, Bursaspor maçında sahada kaldığı süre boyunca oldukça etkisizdi.

Obi Mikel: Son derece tebrübeli olan dünya yıldızı dün çok istekliydi. Savunma ile hücum hattı arasında bağlantı kuran , ikinci devrede takımın en önemli kozlarından birisi olacağının sinyalini verdi.

  1. 9.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sessiz prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN