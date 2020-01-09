Sessiz prova

Süper Lig'in ikinci yarısına teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karadeniz devinin, İngiltere Championship ekibi Stoke City'den sezon sonuna kadar kiraladığı yeni transferi Badou Ndiaye de ilk 11'de sahaya çıktı. Ünal Karaman'dan sonra göreve getirilen yeni teknik direktör Hüseyin Çimşir de takımın başında ilk kez sahaya çıktı.

BAŞKANLAR YAN YANA

Çimşir ilk yarıda tecrübeli futbolcular ve gençlerle karma bir takım sahaya sürerken, ikinci devrede genelde gençleri tercih etti. İki takım da maç boyunca eline geçirdiği fırsatları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. Karşılaşmayı iki takımın başkanları Ahmet Ağaoğlu ve Mesut Mestan da birlikte izledi. Bordomavili takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında yarın Arnavutluk takımı Partizan Tiran ile karşı karşıya gelecek.

NASIL OYNADILAR?

Erce: Bursa'nın etkili olduğu birçok pozisyonda kritik kurtarışlar yapan Erce, takımını ayakta tutan isimlerin başında geldi. Özellikle ilk yarıda Bursa'nın Recep ile yakaladığı pozisyonda topu harika bir kurtarışla 90'dan çıkardı.

Onazi: Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre futboldan ayrı kalan Nijeryalı futbolcu, yavaş yavaş tempo artırıyor. Fiziksel olarak eksikliklerini gidermeye başlayan Onazi, Bursa maçının iyileri arasındaydı. Oldukça istekli bir futbol sergiledi.

Fıratcan: Sezon başında Eskişehirspor'dan alınan 20 yaşındaki sol kanat sezonun ilk yarısında bulduğu şansları iyi değerlendirememişti. Kampta kendisini göstermesi gereken Fıratcan, Bursaspor maçında sahada kaldığı süre boyunca oldukça etkisizdi.

Obi Mikel: Son derece tebrübeli olan dünya yıldızı dün çok istekliydi. Savunma ile hücum hattı arasında bağlantı kuran Obi Mikel, ikinci devrede takımın en önemli kozlarından birisi olacağının sinyalini verdi.