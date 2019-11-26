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26 Kasım 2019, Salı
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: olarak riske girmemiz söz konusu değil

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor olarak riske girmemiz söz konusu değil

Kulüp Başkanı , uyarısında bulundu. Ağaoğlu, mali kriterlerin ortaya koyduğu plan ve programa göre hareket edeceklerini belirterek, istenilen oyuncuların para olarak karşılığı olmadığında transfer yapmanın zor olacağını söyledi.

Kulüp Başkanı , bordo-mavili kulüple ismi anılan oyuncularla ilgili ortaya çıkan iddiaları üzerine uyarılarda bulunarak, kamuoyunun bu konuda dikkatli olma çağrısında bulundu. 'de her takımın birbirini yenebileceğini belirten Ağaoğlu, "Trabzonspor olarak aynı ciddiyetle yolumuza devam edeceğiz. Sabırlı olmamız gerekiyor. Farklı etkenler ve sıkıntılarla karşılaşmazsak, bu yarış bize nereye kadar götürürse oraya kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor olarak mali disipline büyük bir önem verdiklerini ve bu konudaki titiz bir çalışma içersinde olduklarını vurgulayan Ağaoğlu, kaynak oluşturma konusunda da ise yoğun çalışmanın sürdüğünü belirtti. Transfere ise çok küçük bir bütçelerinin kaldığını ifade eden başkan Ağaoğlu, "Transfer için öncelikli olarak gelirlerinizi artırmanız gerekiyor. Bütçenizi çok iyi kullanmalısınız. Söylenilen ve konuşulan oyuncuları ise çok küçük bütçelere almanız söz konusu değil. İstediğiniz transferlerin para olarak karşılığı olması gerekiyor. Devre arasına iyi bir puanla girseniz bile Trabzonspor olarak bizim riske girmemiz söz konusu değil. Mali disiplin ve kendi planlarımız neyi gerektiriyorsa onu yapmak durumundayız. Harcamanız gereken paranın üstünde bir para harcayarak transfer de yapsanız, ligi iyi bir yerde de bitirseniz Avrupa'da oynayamayacaksınız çünkü men cezası alacaksınız. Gelirlerin artması gerekiyor ki, transfer yapılsın. O yüzden ligimiz artık eskisi gibi değil. Bu konu da kamuoyu çok dikkatli olmak zorunda. Baskıcı bir anlayışa gidilmemeli" dedi.

  1. 26.11.2019
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