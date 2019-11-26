Trabzonspor'da Karaman şiir okudu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Karaman şiir okudu

'da Karaman şiir okudu

Trabzonspor'da Karaman şiir okudu

Sosyal sorumluluk projeleri içinde sürekli yer alan , otizmli çocuklar için kurulan komisyonun toplantısına katıldı. Karaman komisyon toplantısında şiir okudu.

Karaman futbolculuk döneminde yazdığı "Umudumuzun bekçisi değil, hüzünlü yüreklerinde sevgi yumağı oluşmasını beklediğimiz bizim çocuklarımız. Nasırlı eller arasında ana kokusunu, vatan toprağı kokusunda duyan, dokunulmazlığın güveninde bal kokan parmağını umutla dilarası yapan bizim çocuklarımız" şiirini okudu.

.

  1. 26.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Karaman şiir okudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN