Trabzonspor'un yıldızından müjdeli haber!

Süper Lig'in 12'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0'lık skorla yenen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile karşılaşacak. Bordo-mavililer Süper Lig'in 13'üncü haftasında da sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Fırtına'da gündem ise sakat futbolcuların durumu. Obi Mikel ve Sosa'nın Ankaragücü maçında dönmesinin ardından gözler, diğer futbolculara çevrilmişti. Bordo-mavililerin ilk yarıyı kapattığı söylenen yıldız futbolcusu tempolu koşulara başladı.
27 Kasım 2019 Çarşamba 19:55
Güncelleme: 27.11.2019 19:58
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UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında yarın sahasında İspanya'nın Getafe takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 134. maçına çıkacak.
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Bordo-mavililer, geride kalan 133 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 49 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 180 gol gördü.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan bordo-mavililer, C Grubu'nda oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Getafe karşısında deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Grubun 2. maçında sahasında Basel'i konuk eden bordo-mavililer, İsviçre ekibiyle 2-2 berabere kaldı.
Rusya'nın Krasnodar takımını grubun 3. maçında konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kaybetti. C Grubu'nun 4. maçında bu defa Krasnodar'a konuk olan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.