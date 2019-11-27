Trabzonspor'un yıldızından müjdeli haber!

Süper Lig'in 12'inci haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0'lık skorla yenen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile karşılaşacak. Bordo-mavililer Süper Lig'in 13'üncü haftasında da sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Fırtına'da gündem ise sakat futbolcuların durumu. Obi Mikel ve Sosa'nın Ankaragücü maçında dönmesinin ardından gözler, diğer futbolculara çevrilmişti. Bordo-mavililerin ilk yarıyı kapattığı söylenen yıldız futbolcusu tempolu koşulara başladı.

27 Kasım 2019 Çarşamba 19:55 Güncelleme: 27.11.2019 19:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





