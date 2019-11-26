Trabzonspor'un Galatasaray maçı biletleri yarın satışa çıkıyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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'un maçı biletleri yarın satışa çıkıyor

Trabzonspor'un Galatasaray maçı biletleri yarın satışa çıkıyor

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede bu pazar sahasında 'ı ağırlayacak. Stadı'ndaki maçın biletleri çarşamba günü satışta olacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede bu pazar sahasında 'ı ağırlayacak. Stadı'ndaki maçın biletleri çarşamba günü satışta olacak. Kısa süre içinde tükenmesi beklenen biletlerin fiyatları belirlendi. 9. kategori 90 TL olacak. 1. kategori biletleri ise 700 TL.

  1. 26.11.2019
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