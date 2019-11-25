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25 Kasım 2019, Pazartesi
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-Getafe maçına Letonyalı hakem

Trabzonspor-Getafe maçına Letonyalı hakem

'un Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü sahasında 'nın Getafe takımıyla yapacağı C Grubu 5. hafta maçını Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Aleksandrs Golubevs görev yapacak.

  1. 25.11.2019
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