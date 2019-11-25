Trabzonspor-Getafe maçına Letonyalı hakem
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya'nın Getafe takımıyla yapacağı C Grubu 5. hafta maçını Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.
Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Aleksandrs Golubevs görev yapacak.
- 25.11.2019
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Kral'a tam destek
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serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
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nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
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Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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