Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte ziyarette bulundu.



Ziyaret sırasında Berat Albayrak, Ahmet Ağaoğlu ve Abdülkadir Ömür birlikte yer sofrasında yemek yerken bu kare sosyal medyadan da paylaşıldı.



TRABZONSPOR'DAN ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI

"12 Eylül 2019 tarihinde menüsküs tamiri operasyonu geçiren oyuncumuzun rehabilitasyon tedavisi verilen program çerçevesinde uygulanmakta olup önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek tedavisine orada devam edilecektir."

ŞENOL GÜNEŞ DE ZİYARET ETMİŞTİ

Sakatlığının ardından Trabzonspor'un genç yıldızını birçok isim ziyaret etmişti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de yıldız futbolcuyu ziyaret etmişti.