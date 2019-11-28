Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür’ü evinde ziyaret etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte ziyarette bulundu.
Ziyaret sırasında Berat Albayrak, Ahmet Ağaoğlu ve Abdülkadir Ömür birlikte yer sofrasında yemek yerken bu kare sosyal medyadan da paylaşıldı.
TRABZONSPOR'DAN ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI
"12 Eylül 2019 tarihinde menüsküs tamiri operasyonu geçiren oyuncumuzun rehabilitasyon tedavisi verilen program çerçevesinde uygulanmakta olup önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek tedavisine orada devam edilecektir."
ŞENOL GÜNEŞ DE ZİYARET ETMİŞTİ
Sakatlığının ardından Trabzonspor'un genç yıldızını birçok isim ziyaret etmişti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de yıldız futbolcuyu ziyaret etmişti.
- 29.11.2019
- Güncelleme: 29.11.2019 00:34
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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