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25 Kasım 2019, Pazartesi
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-Getafe maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor-Getafe maçı biletleri satışa çıktı

'un Avrupa Ligi C Grubu'nda İspanyol ekip Getafe ile Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, -Getafe maçı biletlerinin, 70 ile 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.

Müsabaka biletleri için Passolig ve kağıt bilet uygulamasının geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, Passolig sahiplerinin hem passo.com.tr üzerinden hem de Passolig gişelerinden bilet alabilecekleri, kağıt biletlerin ise sadece gişelerden temin edilebileceği aktarıldı.

Karşılaşma, Medical Park Stadı'nda Perşembe günü saat 18.50'de başlayacak.

  1. 25.11.2019
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