Trabzonspor-Getafe maçı biletleri satışa çıktı
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İspanyol ekip Getafe ile 28 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor-Getafe maçı biletlerinin, 70 ile 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.
Müsabaka biletleri için Passolig ve kağıt bilet uygulamasının geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, Passolig sahiplerinin hem passo.com.tr üzerinden hem de Passolig gişelerinden bilet alabilecekleri, kağıt biletlerin ise sadece gişelerden temin edilebileceği aktarıldı.
Karşılaşma, Medical Park Stadı'nda 28 Kasım Perşembe günü saat 18.50'de başlayacak.
- 25.11.2019
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Kral'a tam destek
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serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
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nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
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Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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