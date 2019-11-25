Trabzonspor Getafe maçının hakemi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor C Grubu'ndaki 5. maçına çıkıyor. 28 Kasım Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Yeni Stadyum’da saat 18.50'de başlayacak mücadelenin hakemi de belli oldu.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci haftasında 28 Kasım Perşembe günü İspanya'nın Getafe ekibi ile Trabzon'da oynayacağı mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.
Trabzonspor ile Getafe arasındaki karşılaşma, Şenol Güneş Spor Kompleksi Yeni Stadyum'da saat 18.50'de başlayacak.
- 25.11.2019
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Kral'a tam destek
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serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
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nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
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Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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