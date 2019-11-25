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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Getafe maçının hakemi belli oldu!

Trabzonspor Getafe maçının hakemi belli oldu!

'ndeki temsilcilerimizden C Grubu'ndaki 5. maçına çıkıyor. Perşembe günü ’da saat 18.50'de başlayacak mücadelenin hakemi de belli oldu.

'un C Grubu 5'inci haftasında Perşembe günü 'nın Getafe ekibi ile Trabzon'da oynayacağı mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.
Trabzonspor ile Getafe arasındaki karşılaşma, 'da saat 18.50'de başlayacak.

  1. 25.11.2019
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