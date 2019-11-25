Trabzonspor'un Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddia edildi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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'un ile anlaştığı iddia edildi

Trabzonspor'un Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddia edildi

Bu sezon 'de dolu dizgin yoluna devam eden 'da bomba bir isim gündeme geldi! Bordo-mavili takımın 'ın orta saha oyuncusu ile anlaştığı iddia edildi.

Son olarak ligde Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenen , bir yandan şampiyonluk yolunda ilerlerken öbür yandan çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karadeniz ekibinin gündemine ses getirecek bir geldi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; 'ta forma şansı bulamayan ve ayrılmak isteyen , Trabzonspor ile anlaştı. Bordo mavili yönetimin önemli bir isminden bu transferle ilgili açıklama geldi: "Oğuzhan Özyakup ile anlaştık. Beşiktaş sorun çıkarmazsa, ligin ikinci yarısında bizimle birlikte olacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, iyi bir Trabzonlu. Oğuzhan bize gelmek istiyor. Başkan Çebi'nin de bu sese kulak vereceğine inanıyoruz."

Oğuzhan Özyakup bu sezon siyah-beyazlı ekipte toplam 12 maça çıkarken 545 dakika sahada kaldı.

  1. 25.11.2019
  2. Güncelleme: 25.11.2019 16:14
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