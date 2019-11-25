Trabzonspor'un Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddia edildi
Bu sezon Süper Lig'de dolu dizgin yoluna devam eden Trabzonspor'da bomba bir isim gündeme geldi! Bordo-mavili takımın Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddia edildi.
Son olarak ligde Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenen Trabzonspor, bir yandan şampiyonluk yolunda ilerlerken öbür yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karadeniz ekibinin gündemine ses getirecek bir geldi.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve ayrılmak isteyen Oğuzhan Özyakup, Trabzonspor ile anlaştı. Bordo mavili yönetimin önemli bir isminden bu transferle ilgili açıklama geldi: "Oğuzhan Özyakup ile anlaştık. Beşiktaş sorun çıkarmazsa, ligin ikinci yarısında bizimle birlikte olacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, iyi bir Trabzonlu. Oğuzhan bize gelmek istiyor. Başkan Çebi'nin de bu sese kulak vereceğine inanıyoruz."
Oğuzhan Özyakup bu sezon siyah-beyazlı ekipte toplam 12 maça çıkarken 545 dakika sahada kaldı.
- 25.11.2019
- Güncelleme: 25.11.2019 16:14
- Trabzonspor'un Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddia edildi
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Toplam 1
Yorum
serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
Trabzonspor'un Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddia edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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