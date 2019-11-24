Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi!

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlıklardan başı yanan Trabzonspor, ara transferde nokta transferlerle şampiyonluğa yürümek istiyor. Bordo-mavililer devre arasında takıma katılacak isimlerle beraber yıllardır özlenen şampiyonluğa edim adımlarla yürümenin planlarını yapıyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fırtına, N'Diaye ve Talisca ile ilgilendiği haberlerin ardından sürpriz bir ismi daha gündeme aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

24 Kasım 2019 Pazar 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





