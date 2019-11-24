Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
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Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi!

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlıklardan başı yanan Trabzonspor, ara transferde nokta transferlerle şampiyonluğa yürümek istiyor. Bordo-mavililer devre arasında takıma katılacak isimlerle beraber yıllardır özlenen şampiyonluğa edim adımlarla yürümenin planlarını yapıyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fırtına, N'Diaye ve Talisca ile ilgilendiği haberlerin ardından sürpriz bir ismi daha gündeme aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
24 Kasım 2019 Pazar 11:40
Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi!

UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Trabzonspor, gözünü Süper Lig'de şampiyonluğa dikti...

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Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi!

Avrupa'da çıktığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabilen ve sakatlıklarla boğuşan Fırtına, bu arenada umduğunu bulamadı.

Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi!

Trabzonspor ligde ise dar bir rotasyonla 12 hafta sonunda 22 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmuş durumda..

Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi!

SAVUNMA ALARMI!

Bu sezon Trabzonspor'un başı savunma sıkıntılarıyla dertte...

Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi!

Fırtına, ligde çıktığı 12 karşılaşmada yalnızca son oynanan Alanyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında gol yemedi.

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