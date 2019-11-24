Trabzonspor'dan sürpriz transfer hamlesi!

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlıklardan başı yanan Trabzonspor, ara transferde nokta transferlerle şampiyonluğa yürümek istiyor. Bordo-mavililer devre arasında takıma katılacak isimlerle beraber yıllardır özlenen şampiyonluğa edim adımlarla yürümenin planlarını yapıyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fırtına, N'Diaye ve Talisca ile ilgilendiği haberlerin ardından sürpriz bir ismi daha gündeme aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
24 Kasım 2019 Pazar 11:40
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UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Trabzonspor, gözünü Süper Lig'de şampiyonluğa dikti...
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Avrupa'da çıktığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabilen ve sakatlıklarla boğuşan Fırtına, bu arenada umduğunu bulamadı.
Trabzonspor ligde ise dar bir rotasyonla 12 hafta sonunda 22 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmuş durumda..
SAVUNMA ALARMI!
Bu sezon Trabzonspor'un başı savunma sıkıntılarıyla dertte...
Fırtına, ligde çıktığı 12 karşılaşmada yalnızca son oynanan Alanyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında gol yemedi.