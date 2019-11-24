Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu: Ekuban oynar
Başkan Ahmet Ağaoğlu maç sonu mutluydu. Ağaoğlu "Öyle şampiyonluk havaları falan daha erken. Ekuban çok iyi çalışıyor. Gelecek hafta 45 dakika oynayabileceğini düşünüyorum. Sturridge'nin durumuna doktorlar bakıyor" dedi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu maç sonu mutluydu. Ağaoğlu "Öyle şampiyonluk havaları falan daha erken. Ekuban çok iyi çalışıyor. Gelecek hafta 45 dakika oynayabileceğini düşünüyorum. Sturridge'nin durumuna doktorlar bakıyor" dedi.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu: Ekuban oynar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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