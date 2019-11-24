Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu: Ekuban oynar

Başkan Ahmet Ağaoğlu maç sonu mutluydu. Ağaoğlu "Öyle şampiyonluk havaları falan daha erken. Ekuban çok iyi çalışıyor. Gelecek hafta 45 dakika oynayabileceğini düşünüyorum. Sturridge'nin durumuna doktorlar bakıyor" dedi.