Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu: Ekuban oynar - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu: Ekuban oynar

Trabzonspor'da Başkan : Ekuban oynar

Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu: Ekuban oynar

Başkan Ahmet maç sonu mutluydu. Ağaoğlu "Öyle şampiyonluk havaları falan daha erken. Ekuban çok iyi çalışıyor. Gelecek hafta 45 dakika oynayabileceğini düşünüyorum. Sturridge'nin durumuna doktorlar bakıyor" dedi.

Başkan Ahmet maç sonu mutluydu. Ağaoğlu "Öyle şampiyonluk havaları falan daha erken. Ekuban çok iyi çalışıyor. Gelecek hafta 45 dakika oynayabileceğini düşünüyorum. Sturridge'nin durumuna doktorlar bakıyor" dedi.

  1. 24.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu: Ekuban oynar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN