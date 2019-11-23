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23 Kasım 2019, Cumartesi
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MAÇ SONUCU Ankaragücü 0-3 MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU Ankaragücü 0-3 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ

'in 12'inci haftasında deplasmanda zor günler geçiren Ankaragücü'ne konuk oldu. Karadeniz ekibi mücadeleden 3-0'lık skorla ayrılarak 22 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

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  1. 23.11.2019
  2. Güncelleme: 23.11.2019 19:24
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