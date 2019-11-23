MAÇ SONUCU Ankaragücü 0-3 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ
Süper Lig'in 12'inci haftasında Trabzonspor deplasmanda zor günler geçiren Ankaragücü'ne konuk oldu. Karadeniz ekibi mücadeleden 3-0'lık skorla ayrılarak 22 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
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- 23.11.2019
- Güncelleme: 23.11.2019 19:24
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
MAÇ SONUCU Ankaragücü 0-3 Trabzonspor MAÇ ÖZETİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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