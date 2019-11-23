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23 Kasım 2019, Cumartesi
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'da Sörloth fırtınası!

Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!

’in 12’nci haftasında MKE Ankaragücü deplasmanında aldığı 3 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükselen ’da fırtınası esiyor.

Bordo mavili takım ile ligde 12 maça çıkan golcü oyuncu, 7 gole imza atarken 4 de asist yaptı. Ayrıca Norveçli, ile Avrupa Ligi elemelerinde de 4 maçta 2 kez rakip ağları sarstı.

SÖRLOTH DEMEK, PUAN DEMEK

Ayrıca temsilcisi Sörloth'un gol attığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Trabzonspor bu maçlardan 4 galibiyet ve 3 de beraberlik aldı.

SUDAN UCUZ GOLCÜ

ekibi 'ye 2 yıl için toplam 750 bin Euro kiralama ücreti ödenerek kadrosuna kattığı Sörloth için Trabzonspor'un 6 milyon Euro'ya bonservisini alma hakkı da bulunuyor. Öte yandan Norveçli oyuncu Trabzonspor'dan yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.

YÖNETİM BAŞARISI

Sezon başında Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılmasıyla golcü arayışlarına giren ve birçok futboluyla görüşen bordo mavili takımın yöneticileri, transferi sonrası eleştirilse de Norveçli golcünün performansı, kamuoyu tarafından büyük beğeni topladı.

  1. 23.11.2019
  2. Güncelleme: 23.11.2019 20:33
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