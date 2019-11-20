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Kupada 5. eleme turu programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupa'da ilk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık, rövanş maçları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Giriş: 20.11.2019 17:00 Güncelleme: 20.11.2019 17:06

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupa'da ilk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık, rövanş maçları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak. Müsabakaların programı şöyle;

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