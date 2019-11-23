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23 Kasım 2019, Cumartesi
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En iyi dönemini yaşıyor

En iyi dönemini yaşıyor

11'inci haftalar itibarıyla son 8 sezonun en iyi dönemini geçiren , gol yollarında da 'den sonra ile birlikte en iyi ikinci dönemini yaşıyor.

11'inci haftalar itibarıyla son 8 sezonun en iyi dönemini geçiren , gol yollarında da 'den sonra ile birlikte en iyi ikinci dönemini yaşıyor. Daha önce 2010-11'de 27, 2011-12'de 17, 2012-13'te 11, 2013-14'te 14, 2014-15'te 20, 2015-16'da 14, 2016-17'de 7, 2017-18'de 19, 2018-19'da 19 ve bu sezon 20 gol attı. Amaç bu seriyi daha da geliştirmek.

  1. 23.11.2019
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