En iyi dönemini yaşıyor

11'inci haftalar itibarıyla son 8 sezonun en iyi dönemini geçiren Trabzonspor, gol yollarında da 2010-11'den sonra 2014-15 ile birlikte en iyi ikinci dönemini yaşıyor. Daha önce 2010-11'de 27, 2011-12'de 17, 2012-13'te 11, 2013-14'te 14, 2014-15'te 20, 2015-16'da 14, 2016-17'de 7, 2017-18'de 19, 2018-19'da 19 ve bu sezon 20 gol attı. Amaç bu seriyi daha da geliştirmek.