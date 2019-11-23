En iyi dönemini yaşıyor
11'inci haftalar itibarıyla son 8 sezonun en iyi dönemini geçiren Trabzonspor, gol yollarında da 2010-11'den sonra 2014-15 ile birlikte en iyi ikinci dönemini yaşıyor.
11'inci haftalar itibarıyla son 8 sezonun en iyi dönemini geçiren Trabzonspor, gol yollarında da 2010-11'den sonra 2014-15 ile birlikte en iyi ikinci dönemini yaşıyor. Daha önce 2010-11'de 27, 2011-12'de 17, 2012-13'te 11, 2013-14'te 14, 2014-15'te 20, 2015-16'da 14, 2016-17'de 7, 2017-18'de 19, 2018-19'da 19 ve bu sezon 20 gol attı. Amaç bu seriyi daha da geliştirmek.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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