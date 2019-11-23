Şimdi de Dursun şoku!
Bu sezon sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta zorlanan Trabzonspor'da yeni bir şok daha yaşandı. Filip Novak’ın yerine oynayacak Abdurrahim Dursun da sakatlandı, sol bek kalmadı.
Sakat olan sol bek Novak'ın yerine bugün forma giymesi beklenen Abdurrahim Dursun da kadrodan çıkarıldı. İşte resmi siteden yapılan açıklama: "Antrenmanda sakatlanan Abdurrahim Dursun'a yapılan USG tetkikleri ve çekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiş olup, futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 12. haftasında oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartılmıştır."
- 23.11.2019
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Şimdi de Dursun şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.