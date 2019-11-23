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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Şimdi de Dursun şoku!

Şimdi de Dursun şoku!

Bu sezon sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta zorlanan 'da yeni bir şok daha yaşandı. Filip Novak’ın yerine oynayacak da sakatlandı, sol bek kalmadı.

Sakat olan sol bek Novak'ın yerine bugün forma giymesi beklenen da kadrodan çıkarıldı. İşte resmi siteden yapılan açıklama: "Antrenmanda sakatlanan Abdurrahim Dursun'a yapılan USG tetkikleri ve çekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiş olup, futbolcumuz Cemil Usta Sezonunun 12. haftasında oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartılmıştır."

  1. 23.11.2019
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