Şimdi de Dursun şoku!

Sakat olan sol bek Novak'ın yerine bugün forma giymesi beklenen Abdurrahim Dursun da kadrodan çıkarıldı. İşte resmi siteden yapılan açıklama: "Antrenmanda sakatlanan Abdurrahim Dursun'a yapılan USG tetkikleri ve çekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiş olup, futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 12. haftasında oynayacağımız MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartılmıştır."