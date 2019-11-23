Gol yemeyelim

Milli ara öncesi Alanyaspor'u 1-0 yenen Fırtına, Süper Lig'de 16 maç sonra gol yememişti. En son geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek kalesini kapatan Fırtına, bugün de rakiplere geçit vermemek için hazırlıklarını yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman, savunma oyuncularını uyardı.