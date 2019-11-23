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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Gol yemeyelim

Gol yemeyelim

Milli ara öncesi 'u yenen , 'de 16 maç sonra gol yememişti. En son geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda 'u 1-0 mağlup ederek kalesini kapatan Fırtına, bugün de rakiplere geçit vermemek için hazırlıklarını yaptı.

Milli ara öncesi 'u yenen , 'de 16 maç sonra gol yememişti. En son geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda 'u 1-0 mağlup ederek kalesini kapatan Fırtına, bugün de rakiplere geçit vermemek için hazırlıklarını yaptı. Teknik direktör , savunma oyuncularını uyardı.

  1. 23.11.2019
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