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23 Kasım 2019, Cumartesi
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9 yıldır kaybetmiyor

9 yıldır kaybetmiyor

, ligde ile 73. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 72 maçta bordo-mavililer 37, sarı-lacivertliler ise 16 kez galip ayrıldı. 19 maç da berabere sonuçlandı.

, ligde ile 73. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 72 maçta bordo-mavililer 37, sarı-lacivertliler ise 16 kez galip ayrıldı. 19 maç da berabere sonuçlandı. Ankaragücü, evinde oynadığı 36 lig maçının 14'ünü kazanırken, bordo-mavili ekip ise 13 maçtan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta berabere kaldı. Başkent ekibi, Trabzonspor'a karşı Ankara'da son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da 1-0'lık skor ile alırken, sarı-lacivertli ekibin golü Vittek'ten gelmişti.

  1. 23.11.2019
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