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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Nwakaeme sahne alacak

Nwakaeme sahne alacak

Geride kalan 11 haftada 'in bireysel oyuncu istatistiklerinde 'nin adı ön planda.

Geride kalan 11 haftada 'in bireysel oyuncu istatistiklerinde 'nin adı ön planda. Fırtına'nın yıldızı, bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en fazla çalım atan oyuncu oldu. 30 yaşındaki sol kanat, 40 kez rakiplerini geçerek bu alanda zirvede yer aldı. Son haftalarda skora katkı yapamayan başarılı oyuncu, Ankaragücü karşısında bu şanssızlığını kırmak istiyor.

  1. 23.11.2019
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