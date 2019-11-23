Nwakaeme sahne alacak
Geride kalan 11 haftada Süper Lig'in bireysel oyuncu istatistiklerinde Trabzonsporlu Nwakaeme'nin adı ön planda.
Geride kalan 11 haftada Süper Lig'in bireysel oyuncu istatistiklerinde Trabzonsporlu Nwakaeme'nin adı ön planda. Fırtına'nın yıldızı, bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en fazla çalım atan oyuncu oldu. 30 yaşındaki sol kanat, 40 kez rakiplerini geçerek bu alanda zirvede yer aldı. Son haftalarda skora katkı yapamayan başarılı oyuncu, Ankaragücü karşısında bu şanssızlığını kırmak istiyor.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Nwakaeme sahne alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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