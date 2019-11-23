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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Erce'ye destek

Erce'ye destek

Ankaragücü maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek kaleci Uğurcan'dan 'e .

Ankaragücü maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek kaleci Uğurcan'dan 'e . Çakır, "Bizim için bu maç çok önemli. Ben cezalıyım, Erce kardeşim oynuyor. Ona başarılar diliyorum. Beni aratmayacaktır. Çok iyi bir arkadaşlığımız ve çıkışımız var, çok mutluyuz" dedi.

  1. 23.11.2019
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