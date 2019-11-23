Erce'ye destek

Ankaragücü maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek kaleci Uğurcan'dan Erce Kardeşler'e tam destek. Çakır, "Bizim için bu maç çok önemli. Ben cezalıyım, Erce kardeşim oynuyor. Ona başarılar diliyorum. Beni aratmayacaktır. Çok iyi bir arkadaşlığımız ve çıkışımız var, çok mutluyuz" dedi.