Erce'ye destek
Ankaragücü maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek kaleci Uğurcan'dan Erce Kardeşler'e tam destek.
Ankaragücü maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek kaleci Uğurcan'dan Erce Kardeşler'e tam destek. Çakır, "Bizim için bu maç çok önemli. Ben cezalıyım, Erce kardeşim oynuyor. Ona başarılar diliyorum. Beni aratmayacaktır. Çok iyi bir arkadaşlığımız ve çıkışımız var, çok mutluyuz" dedi.
- 23.11.2019
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Erce'ye destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.