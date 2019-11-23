Sosa'ya uyarı ve forma
Yaşadığı sakatlık nedeni ile Avrupa Ligi'nde oynanan Krasnodar ve Süper Lig'de Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Sosa, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.
Yaşadığı sakatlık nedeni ile Avrupa Ligi'nde oynanan Krasnodar ve Süper Lig'de Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Sosa, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Hafif ağrıları olmasına rağmen Ankaragücü sınavında forma giymek isteyen Arjantinli oyuncunun kart sınırında olması ise Ünal Karaman'ı düşündürüyor. Çünkü tangocu bugün oynar ve kart görürse haftaya G.Saray derbisinde forma giyemeyecek. Karaman'ın Sosa'yı kart konusunda uyararak oynatması bekleniyor.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Sosa'ya uyarı ve forma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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