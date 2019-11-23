Sosa'ya uyarı ve forma

Yaşadığı sakatlık nedeni ile Avrupa Ligi'nde oynanan Krasnodar ve Süper Lig'de Alanyaspor maçlarında forma giyemeyen Sosa, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Hafif ağrıları olmasına rağmen Ankaragücü sınavında forma giymek isteyen Arjantinli oyuncunun kart sınırında olması ise Ünal Karaman'ı düşündürüyor. Çünkü tangocu bugün oynar ve kart görürse haftaya G.Saray derbisinde forma giyemeyecek. Karaman'ın Sosa'yı kart konusunda uyararak oynatması bekleniyor.