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23 Kasım 2019, Cumartesi
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'ya uyarı ve forma

Sosa'ya uyarı ve forma

Yaşadığı sakatlık nedeni ile 'nde oynanan ve 'de maçlarında forma giyemeyen , takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşadığı sakatlık nedeni ile 'nde oynanan ve 'de maçlarında forma giyemeyen , takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Hafif ağrıları olmasına rağmen Ankaragücü sınavında forma giymek isteyen Arjantinli oyuncunun kart sınırında olması ise 'ı düşündürüyor. Çünkü tangocu bugün oynar ve kart görürse haftaya G.Saray derbisinde forma giyemeyecek. Karaman'ın Sosa'yı kart konusunda uyararak oynatması bekleniyor.

  1. 23.11.2019
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