Tek hedef 3 puan

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Trabzonspor ile MKE Ankaragücü bugün Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı müsabaka saat 17.30'da başlayacak. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü ile liderlik mücadelesi veren Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadelede iki takımın da 3 puana ihtiyacı var.