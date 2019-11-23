Tek hedef 3 puan
Eksiği çok olan Trabzonspor bugün Ankaragücü’nü yenerek zirve takibini ve iddiasını devam ettirmek istiyor.
Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Trabzonspor ile MKE Ankaragücü bugün Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı müsabaka saat 17.30'da başlayacak. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü ile liderlik mücadelesi veren Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadelede iki takımın da 3 puana ihtiyacı var.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Tek hedef 3 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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