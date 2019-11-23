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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Tek hedef 3 puan

Tek hedef 3 puan

Eksiği çok olan bugün Ankaragücü’nü yenerek zirve takibini ve iddiasını devam ettirmek istiyor.

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından ile MKE Ankaragücü bugün Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hakem 'ın yöneteceği yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı müsabaka saat 17.30'da başlayacak. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Ankaragücü ile liderlik mücadelesi veren Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadelede iki takımın da 3 puana ihtiyacı var.

  1. 23.11.2019
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