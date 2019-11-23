Bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 68 gün sonra yeniden karşı karşıya gelecek. İki hoca, ligin 4. haftasında Trabzonspor ile G.Birliği arasında Trabzon'da oynanan ve 2-2 sonuçlanan maçta karşılaşmışlardı.