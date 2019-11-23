68 gün sonra yeniden
Bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 68 gün sonra yeniden karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 68 gün sonra yeniden karşı karşıya gelecek. İki hoca, ligin 4. haftasında Trabzonspor ile G.Birliği arasında Trabzon'da oynanan ve 2-2 sonuçlanan maçta karşılaşmışlardı.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
68 gün sonra yeniden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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