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23 Kasım 2019, Cumartesi
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68 gün sonra yeniden

68 gün sonra yeniden

Bordo-mavililerin teknik direktörü ile MKE , 68 gün sonra yeniden karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililerin teknik direktörü ile MKE , 68 gün sonra yeniden karşı karşıya gelecek. İki hoca, ligin 4. haftasında ile G.Birliği arasında 'da oynanan ve 2-2 sonuçlanan maçta karşılaşmışlardı.

  1. 23.11.2019
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