Yabancı baharı
Fırtına, kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulundururken, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir Onazi ve Ekuban'dan yararlanamıyor.
Fırtına, kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulundururken, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir Onazi ve Ekuban'dan yararlanamıyor. Ligde Sörloth 6, Nwakaeme, Sosa ve Sturridge 2'şer gol attı. Hosseini, Ekuban, Avdijaj, Novak ve Pereira 1'er kez fileleri sarstı. Campi, Fernandes, Mikel, Onazi ise henüz siftah yapamadı. Süper Lig'de 19 puan ile 3. sırada yer alan bordo-mavililerde yabancı oyuncular elde edilen 19 puana direkt katkıda bulundular. Bugünkü A.Gücü maçında da en büyük kozlar yine yabancı futbolcular.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Yabancı baharı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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