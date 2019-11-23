Yabancı baharı

Fırtına, kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulundururken, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir Onazi ve Ekuban'dan yararlanamıyor. Ligde Sörloth 6, Nwakaeme, Sosa ve Sturridge 2'şer gol attı. Hosseini, Ekuban, Avdijaj, Novak ve Pereira 1'er kez fileleri sarstı. Campi, Fernandes, Mikel, Onazi ise henüz siftah yapamadı. Süper Lig'de 19 puan ile 3. sırada yer alan bordo-mavililerde yabancı oyuncular elde edilen 19 puana direkt katkıda bulundular. Bugünkü A.Gücü maçında da en büyük kozlar yine yabancı futbolcular.