Yengeden müjde

Trabzonspor'un bu sezon kiraladığı Sörloth, kısa sürede golleri ile taraftarların gönlünde taht kurdu. 23 yaşındaki forvetin kız arkadaşı Lena Selnes, Norveç basınına konuştu ve onu anlattı. Selnes, "Faroe Adaları'na 2 gol attı. Maçtan sonra konuştuk ve bana '2 attım ama 3 olmalıydı. Babam onlara 2 gol atmıştı' dedi. Bu, Sörloth'un zihin yapısını yeterince açıklıyor. 2015'ten beri Sörloth ile birlikteyim. Sörloth şu anda Trabzon'da çok mutlu" diye konuştu.