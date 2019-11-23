Yengeden müjde
Trabzonspor'un bu sezon kiraladığı Sörloth, kısa sürede golleri ile taraftarların gönlünde taht kurdu. 23 yaşındaki forvetin kız arkadaşı Lena Selnes, Norveç basınına konuştu ve onu anlattı.
Trabzonspor'un bu sezon kiraladığı Sörloth, kısa sürede golleri ile taraftarların gönlünde taht kurdu. 23 yaşındaki forvetin kız arkadaşı Lena Selnes, Norveç basınına konuştu ve onu anlattı. Selnes, "Faroe Adaları'na 2 gol attı. Maçtan sonra konuştuk ve bana '2 attım ama 3 olmalıydı. Babam onlara 2 gol atmıştı' dedi. Bu, Sörloth'un zihin yapısını yeterince açıklıyor. 2015'ten beri Sörloth ile birlikteyim. Sörloth şu anda Trabzon'da çok mutlu" diye konuştu.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Yengeden müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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