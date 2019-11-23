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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Yengeden müjde

Yengeden müjde

'un bu sezon kiraladığı , kısa sürede golleri ile taraftarların gönlünde taht kurdu. 23 yaşındaki forvetin kız arkadaşı , Norveç basınına konuştu ve onu anlattı.

'un bu sezon kiraladığı , kısa sürede golleri ile taraftarların gönlünde taht kurdu. 23 yaşındaki forvetin kız arkadaşı , Norveç basınına konuştu ve onu anlattı. Selnes, "Faroe Adaları'na 2 gol attı. Maçtan sonra konuştuk ve bana '2 attım ama 3 olmalıydı. Babam onlara 2 gol atmıştı' dedi. Bu, Sörloth'un zihin yapısını yeterince açıklıyor. 2015'ten beri Sörloth ile birlikteyim. Sörloth şu anda Trabzon'da çok mutlu" diye konuştu.

  1. 23.11.2019
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