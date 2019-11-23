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23 Kasım 2019, Cumartesi
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Mecburi değişiklikler

Mecburi değişiklikler

Avrupa Ligi'nde iddiası kalmayan , 'e odaklanırken, , bugünkü Ankaragücü maçında cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle kadroda değişikliğe gidecek.

Avrupa Ligi'nde iddiası kalmayan , 'e odaklanırken, , bugünkü Ankaragücü maçında cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle kadroda değişikliğe gidecek. Cezalı Uğurcan'ın yerine kaleyi Erce Kardeşler'e emanet edecek 53 yaşındaki hocanın, cezalı Abdulkadir Parmak'ın yerine ise sakatlıktan dönen Obi Mikel'e formayı vermesi bekleniyor. Milli takım kampında sakatlanan Novak'ın yerine oynayacak Abdurrahim Dursun da sakatlandı ve bugün yok. Ayrıca İngiliz forvet Sturridge'nin de kadroda yer almadığı görüldü.

  1. 23.11.2019
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