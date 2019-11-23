Mecburi değişiklikler
Avrupa Ligi'nde iddiası kalmayan Trabzonspor, Süper Lig'e odaklanırken, teknik direktör Ünal Karaman, bugünkü Ankaragücü maçında cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle kadroda değişikliğe gidecek.
Avrupa Ligi'nde iddiası kalmayan Trabzonspor, Süper Lig'e odaklanırken, teknik direktör Ünal Karaman, bugünkü Ankaragücü maçında cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle kadroda değişikliğe gidecek. Cezalı Uğurcan'ın yerine kaleyi Erce Kardeşler'e emanet edecek 53 yaşındaki hocanın, cezalı Abdulkadir Parmak'ın yerine ise sakatlıktan dönen Obi Mikel'e formayı vermesi bekleniyor. Milli takım kampında sakatlanan Novak'ın yerine oynayacak Abdurrahim Dursun da sakatlandı ve bugün yok. Ayrıca İngiliz forvet Sturridge'nin de kadroda yer almadığı görüldü.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Mecburi değişiklikler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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