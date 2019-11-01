İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (11. hafta)

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı bugün oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Günün açılış maçında Göztepe, Yeni Malatya ile 1-1 berabere kaldı. Sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, Hosseini'nin penaltıdan attığı golle kazandı. Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir, Ankaracü'nü 2-1 mağlup ederken, Denizlispor'u ağırlayan Beşiktaş 3 puanı tek golle kaptı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
1 Kasım 2019 Cuma 22:31
Güncelleme: 10.11.2019 21:25
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Süper Lig'de 11. hafta heyecanı bugün oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi.
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Günün açılış karşılaşmasında Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Lider Alanyaspor'u sahasında konuk eden Trabzonspor, Hosseini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
Vodafone Park'ta Beşiktaş, Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.
Evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Başakşehir, Enzo Crivell'nin attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.