İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (11. hafta) - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (11. hafta)

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı bugün oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Günün açılış maçında Göztepe, Yeni Malatya ile 1-1 berabere kaldı. Sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, Hosseini'nin penaltıdan attığı golle kazandı. Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir, Ankaracü'nü 2-1 mağlup ederken, Denizlispor'u ağırlayan Beşiktaş 3 puanı tek golle kaptı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

1 Kasım 2019 Cuma 22:31 Güncelleme: 10.11.2019 21:25
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (11. hafta)

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı bugün oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (11. hafta)

Günün açılış karşılaşmasında Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (11. hafta)

Lider Alanyaspor'u sahasında konuk eden Trabzonspor, Hosseini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (11. hafta)

Vodafone Park'ta Beşiktaş, Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (11. hafta)

Evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Başakşehir, Enzo Crivell'nin attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

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