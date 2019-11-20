10 maçta kadroya girdi

Altyapıdan yetişen Abdurrahim Dursun, geçtiğimiz yılı Kırklarelispor ve 1461 Trabzon'da kiralık geçirirken bu dönem A takım kadrosunda yer bulmaya başladı. Trabzonspor'un Süper Lig'de bu sezon oynadığı 11 maçın 10'unda kadroya girmeyi başaran Abdurrahim, bu sezonki ilk ve tek resmi maçına ise Avrupa Ligi'nde Krasnodar deplasmanında çıktı. Karadeniz ekibinin 3-1 kaybettiği mücadelede 90 dakika sahada kalan 20 yaşındaki oyuncu, Novak'ın yokluğunda Ünal Karaman'ın sol bekteki kozu olacak.

GÖREV DURSUN'UN

Sezon başından bu yana sakatlıklardan dolayı başı ağrıyan Trabzonspor'a bir kötü haber de Novak'tan geldi. Bordo-mavili ekipte Novak, ülkesi Çekya'nın milli takım kampında sakatlandı. Oyuncunun 1.5 ay sahalardan uzak kalması gühdemdeyken, teknik direktör Ünal Karaman'ın sol bekte Novak'ın yerine Ümit Milli Takım oyuncusu Abdurrahim Dursun'u oynatması bekleniyor.