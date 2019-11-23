İşte Ankaragücü-Trabzonspor maçından kareler! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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İşte Ankaragücü-Trabzonspor maçından kareler!

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk oldu. Karşılaşmayı bordo-mavililer Sörloth, Yusuf Sarı ve Nwakaeme'nin golleriyle 3-0 kazandı. İşte Ankaragücü-Trabzonspor maçından kareler...
23 Kasım 2019 Cumartesi 20:11 Güncelleme: 23.11.2019 20:11
İşte Ankaragücü-Trabzonspor maçından kareler!

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk oldu.

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İşte Ankaragücü-Trabzonspor maçından kareler!

İlk yarısı 1-0 biten mücadeleyi bordo-mavililer 3-0 kazandı.

İşte Ankaragücü-Trabzonspor maçından kareler!

Fırtına'nın gollerini Sörloth, Yusuf Sarı ve Nwakaeme kaydetti.

İşte Ankaragücü-Trabzonspor maçından kareler!

İŞTE MKE ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR MAÇINDAN KARELER

İşte Ankaragücü-Trabzonspor maçından kareler!
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