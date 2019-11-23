Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk oldu. Karşılaşmayı bordo-mavililer Sörloth, Yusuf Sarı ve Nwakaeme'nin golleriyle 3-0 kazandı. İşte Ankaragücü-Trabzonspor maçından kareler...
23 Kasım 2019 Cumartesi 20:11
Güncelleme: 23.11.2019 20:11
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Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk oldu.
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İlk yarısı 1-0 biten mücadeleyi bordo-mavililer 3-0 kazandı.
Fırtına'nın gollerini Sörloth, Yusuf Sarı ve Nwakaeme kaydetti.