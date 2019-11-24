Ankaragücü - Trabzonspor maçının sineması

Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü, Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavililer mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Maçtaki önemli anları ve kritik pozisyonlarını fotomac.com.tr olarak derledik. İşte Ankaragücü - Trabzonspor maçının sineması...

24 Kasım 2019 Pazar 07:33 Güncelleme: 24.11.2019 07:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





