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24 Kasım 2019, Pazar
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Ankaragücü - Trabzonspor maçının sineması

Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü, Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavililer mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Maçtaki önemli anları ve kritik pozisyonlarını fotomac.com.tr olarak derledik. İşte Ankaragücü - Trabzonspor maçının sineması...
24 Kasım 2019 Pazar 07:33 Güncelleme: 24.11.2019 07:33
Ankaragücü - Trabzonspor maçının sineması


6' Trabzonspor maça hızlı başladı. Sörloth orta sahada kaptığı topu iyi taşıdı. Ağları sarstı: 0-1.

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Ankaragücü - Trabzonspor maçının sineması

17' A.Gücü beraberlik golüne çok yaklaştı. Frikikte Canteros müthiş vurdu. Top doksana gitti. Direğe çarptı.

Ankaragücü - Trabzonspor maçının sineması

23' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Obi Mikel çok iyi yükseldi. Kafayı vurdu. Top direkten döndü.

Ankaragücü - Trabzonspor maçının sineması

42' Sosa'nın şutunu Korcan sektirdi. Sörloth tamamlamak istedi. A.Gücü kalecisi Korcan açıyı iyi kapattı.

Ankaragücü - Trabzonspor maçının sineması

45' Nwakaeme pasını Sörloth'a aktardı. Norveçli ağır kaldı. Son olarak topa Hosseini vurdu. Az farkla auta gitti.

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