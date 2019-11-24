Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü, Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavililer mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Maçtaki önemli anları ve kritik pozisyonlarını fotomac.com.tr olarak derledik. İşte Ankaragücü - Trabzonspor maçının sineması...
24 Kasım 2019 Pazar 07:33
Güncelleme: 24.11.2019 07:33
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6' Trabzonspor maça hızlı başladı. Sörloth orta sahada kaptığı topu iyi taşıdı. Ağları sarstı: 0-1.
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17' A.Gücü beraberlik golüne çok yaklaştı. Frikikte Canteros müthiş vurdu. Top doksana gitti. Direğe çarptı.
23' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Obi Mikel çok iyi yükseldi. Kafayı vurdu. Top direkten döndü.
42' Sosa'nın şutunu Korcan sektirdi. Sörloth tamamlamak istedi. A.Gücü kalecisi Korcan açıyı iyi kapattı.
45'Nwakaeme pasını Sörloth'a aktardı. Norveçli ağır kaldı. Son olarak topa Hosseini vurdu. Az farkla auta gitti.